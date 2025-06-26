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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч клубного чемпионата мира

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч клубного чемпионата мира
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Вот и третий тур клубного чемпионата мира. В группе G «Ювентус» и «Манчестер Сити» без малейших проблем выиграли первые свои игры и набрали по шесть очков. Они сыграют между собой и определят, кто завершит групповой этап на первом месте, а кто на втором.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На мой взгляд, голы в этом матче будут. Мы видим, что «Ювентус» играет очень много в атаку. Особенно Йылдыз здорово себя проявляет. В «Сити» все способны забивать голы, и пока даже Холланд не сказал своего слова, но должен наверстать упущенное.

В «Сити» очень много новичков, которым нужно себя проявлять, чтобы завоевать место в составе, а это довольно непросто. Поэтому я думаю, что все будут стараться и голов будет много.

«Сити» сильнее, чем «Ювентус», поэтому он и победит, но, повторюсь, я жду голы от обеих команд. Первый мой прогноз — тотал матча больше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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