«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Владислава Радимова на игру КЧМ 26 июня

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.50.

«Ювентус» крупно выиграл два матча. С одной стороны, залетало всё что можно. С другой, соперники не реализовали уйму моментов. «Сити» не простит во многих ситуациях, это очевидно. У них такой выбор игроков, что команда играет с запасом и будет постоянно доминировать. «Ювентус» в нынешнем состоянии такого просто не выдержит.

Я думаю, что «Юве» все-таки должен забить один мяч, потому что «Сити» играет с довольно высокой линией обороны и шансы у туринцев будут. Но подопечные Гвардиолы точно забьют больше.

Очень хорошая ставка: победа «Сити» через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».