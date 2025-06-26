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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Владислава Радимова на игру КЧМ 26 июня

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Владислава Радимова на игру КЧМ 26 июня
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.50.

«Ювентус» крупно выиграл два матча. С одной стороны, залетало всё что можно. С другой, соперники не реализовали уйму моментов. «Сити» не простит во многих ситуациях, это очевидно. У них такой выбор игроков, что команда играет с запасом и будет постоянно доминировать. «Ювентус» в нынешнем состоянии такого просто не выдержит.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что «Юве» все-таки должен забить один мяч, потому что «Сити» играет с довольно высокой линией обороны и шансы у туринцев будут. Но подопечные Гвардиолы точно забьют больше.

Очень хорошая ставка: победа «Сити» через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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