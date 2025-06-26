«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на игру клубного ЧМ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.13.

«Встреча уже обеспечивших себе выход в плей-офф КЧМ европейских грандов в последнем туре группового этапа должна распределить их по итоговым местам. Состоится она в непредсказуемом по погодным условиям штате Флорида. Так что на стадионе города Орландо команды должны быть готовы, в частности, к ливню и «тайфунным» паузам в игре.

Как и англичане, одержав две победы, итальянцы при равной разнице мячей опережают их на один забитый. То есть ничья оставит «Ювентус» на первой позиции в группе G и выведет в 1/8 на вторую команду из четвёрки H — предположительно на «Аль-Хиляль» или, менее вероятно, — на «Зальцбург». «Манчестер Сити» в этом случае сыграет с лучшей командой из той же Н. И, скорее всего, это будет «Реал», встретиться с которым на столь ранней стадии турнира вряд ли кому-то хочется.

Таким образом, матч сохраняет весьма актуальную интригу. Более активная игра «Манчестер Сити», у которого в последних 10 играх 25 забитых мячей, наткнётся на даже более надёжную сегодня, чем обычно, оборону итальянцев. И при понятной доле осторожности в первом тайме предвижу зажигательную развязку во втором. Тем более что команды сохранили силы в не самых напряжённых для них матчах двух предыдущих туров, да и скамейка запасных у обоих бесспорно хороша.

Индивидуально снова последим за Холандом. Наконечник манкунианского копья опять остр: восемь голов в последних семи матчах. Правда, пока на его счету здесь всего один мяч, да и тот с пенальти. От норвежца можно ждать продолжения результативных действий. А при ожидаемом шквале атак «Ман Cити» вполне вероятен и очередной для его исполнения 11-метровый. Три гола на турнире турецкого полузащитника «Юве» Йылдыза, несомненно, заставляют обратить внимание и на него. Как и на его партнёра Коло Муани, аренда которого из «ПСЖ» была специально продлена для участия в турнире. У француза два гола и результативная передача.

В семи личных встречах «Ювентус» победил четырежды при всего одном поражении, да и то почти полвека назад. Последний раз команды играли друг с другом в декабре прошлого года на общем этапе Лиги чемпионов, и этот матч принёс домашний успех туринцам — 2:0 с голами, забитыми Влаховичем и Маккенни. Кстати, оба — во втором тайме», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».