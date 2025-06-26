«Зальцбург» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на встречу КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Зальцбург» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.76.

«Последние матчи группового раунда клубного чемпионата мира. В группе H встретятся «Зальцбург» и «Реал» Мадрид, два европейских клуба, лидирующие в квартете. Тут я отдаю предпочтение испанскому гранду, чей уровень явно намного выше.

Да, для «Реала» это явно тренировочный турнир. От трофея бы он, конечно, не отказался, тем более что вознаграждение солидное. Да и прошлый сезон почти ничем хорошим для «сливочных» не запомнился, одни разочарования, которые ещё и часто «Барселона» доставляла.

Но сейчас важно другое — состав частично меняется, а тут ещё и новый тренер. Пришёл в «Реал» перспективный и талантливый Хаби Алонсо, и вместо полноценной предсезонки он получил сразу международный турнир, пусть и его статус не особо высокий.

И пока «Реал» добивался успеха на этом мундиале — четыре очка после двух туров. Сперва была тяжёлая игра с «Аль-Хилялем» — сильным представителем Саудовской Аравии с крепким составом и Симоне Индзаги на тренерском мостике. И матч был сложным, ничья — ещё не такой плохой результат, могли мадридцы и проиграть.

Затем последовала уже более лёгкая встреча с мексиканской «Пачукой», не представляющей такой большой угрозы, как предыдущий оппонент. С самого начала «Реал» попал ещё и в интересную ситуацию, сразу же играл вдесятером из-за удаления Асенсио. Но, что показательно, три очка коллектив всё равно набрал, забили Беллингем, Гюлер и Вальверде.

«Зальцбург» же подходил к этому турниру тоже не в лучшей форме, предыдущий сезон провальным для него был как на домашней арене, так и на международной. Тут еще и квартет тяжёлый — помимо «Реала», есть ещё «Аль-Хиляль», обладающий составом не сильно хуже, чем у самого «РБ».

Но свои четыре балла австрийцы тоже набрали, пусть и сделали это не так уверенно. Сперва была игра с «Пачукой», в которой мексиканцы активнее давили и больше моментов создавали, но «Зальцбург» смог просто лучше реализовать несколько своих шансов, выиграл 2:1. Затем была равная игра против «Аль-Хиляля», в которой «РБ» тоже явно на победу не наиграл — заслуженные 0:0.

И вот матч против «Реала», в котором у австрийцев явно шансов почти нет. По всем параметрам мадридцы сейчас превосходят оппонента. Мотивация у команды Алонсо тоже есть, проигрыш может означать «пролёт» мимо плей-офф — «Аль-Хиляль» с третьей строчки уступает лидерам всего два балла.

Так что тут всё просто — победа «Реала» с форой (-1.5) мяча за 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».