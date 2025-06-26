«Зальцбург» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру группы H КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Зальцбург» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.00.

«В финальном третьем туре клубного ЧМ сойдутся «Зальцбург» и «Реал» Мадрид. Тут, само собой, команда Хаби Алонсо должна выигрывать, «РБ» сейчас не соперник ей.

На данный момент обе команды проходят в плей-офф. Они делят первое место с четырьмя очками в активе. Но пока им не гарантирован выход из группы, так как третий «Аль-Хиляль» имеет всего на два очка меньше. Так что тот, кто тут проиграет, рискует вылететь с турнира. И я не думаю, что такая участь постигнет «Реал».

Как раз с саудовцами пока самый тяжёлый был матч у команды Алонсо. Завершилась их игра ничьей, 1:1, но «Реал» явно выступил хуже, первый момент имел в конце первого тайма, пусть его он как раз и реализовал. «Аль-Хиляль» активнее выступил, больше заслужил победу. Во втором туре оппозиция была не такой сложной — «Пачука». Её коллектив обыграл со счётом 3:1, и это при том, что со старта он играл вдесятером из-за раннего удаления.

«Зальцбург» вроде бы так же провёл матчи в двух турах, если смотреть на результат — 0:0 с «Аль-Хилялем» и 2:1 с «Пачукой». Но в обоих противостояниях «РБ» выглядел не так уверенно, скорее, должен был проигрывать. Соперники выступали активнее, больше созидали. Видно, что австрийцы не успели полностью восстановиться после прошлого неудачного сезона, прошла всего пара недель.

Так что тут для меня всё очевидно. «Реал» намного сильнее. И это при том, что состав будет далеко не оптимальным — Асенсио пропустит матч из-за удаления, Мбаппе, Эндрик, Менди и другие травмированы. Несмотря на это, уровень команды Алонсо всё равно выше. Она тут выиграет. Ставлю на её успех со счетом 2:1, коэффициент 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».