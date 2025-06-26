«Динамо» — 2DROTS: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Динамо» Москва — 2DROTS.

Ставка: «Динамо» победит с форой (-2.5) за 2.45.

Разумеется, профессиональные футболисты выйдут на поле домашней «ВТБ Арены» в качестве фаворитов. Даже несмотря на то, что только недавно вернулись из отпуска. Даже несмотря на то, что вернулись ещё не все. Опыт и запас мастерства позволяют им рассчитывать на относительно спокойную и результативную победу. Всё-таки в составе соперника бывших футболистов не так много.

О 2DROTS неискушённому зрителю достаточно знать всего пару фактов. Во-первых, как мы уже сказали, в отличие от других лидеров Медиалиги, в составе мало игроков с опытом выступлений за профессиональные клубы. Во-вторых, сезон МФЛ-6 команда провела очень слабо, поскольку внутри наметился разлад. Так что не стоит ждать чего-то особенного от неё сейчас.

Мотивация показать себя на фоне одного из лидеров РПЛ во главе с тренером сборной России, конечно, будет огромной. Однако и футболисты «Динамо» будут настроены продемонстрировать свой уровень перед Валерием Карпиным. При таких раскладах ничего, кроме результативной победы профессионалов над медийной командой, здесь не разглядеть. Очередное подтверждение того, что Медиалига — явление интересное, но любительское.