«Видад» — «Аль-Айн»: прогноз Константина Генича на игру КЧМ в Вашингтоне

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Видад» – «Аль-Айн» в групповом этапе клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Подходит к концу групповой этап клубного чемпионата мира, и остались матчи в группах G и H. В группе G «Видад» и «Аль-Айн», потерявшие шансы на выход в плей-офф, сыграют очный матч в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд». Понятно, что игра не имеет никакого значения. У «Видада» преимущество над «Аль-Айном», потому что они хотя бы один гол забили. А команда Владимира Ивича с неутешительной разницей забитых и пропущенных 0:11 подходит к последней игре группового этапа.

Что могут сделать футболисты из Арабских Эмиратов, ну или команды из Арабских Эмиратов, так это просто постараться громко хлопнуть дверью. То же самое касается и марокканцев. Я думаю, что будет весёлый футбол, открытый футбол с большим количеством моментов и забитых мячей, как это было, например, в матче «Аль-Ахли» с «Порту».

Поэтому здесь вокруг да около ходить не буду. Я думаю, что игра должна получиться результативной. «Аль-Айн» хотя бы гол должен забить. Но «Видад» всё-таки посильнее. Можно было бы сыграть чистую победу «Видада», но последний тур, кто знает, в каких составах команды появятся и с какой мотивацией на этот матч выйдут, кроме того, чтобы получить удовольствие от футбола, ну и заработать немножечко денег за победу на групповой стадии. Мой прогноз – «тотал больше 2.5» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».