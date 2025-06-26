Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Видад» — «Аль-Айн»: прогноз Константина Генича на игру КЧМ в Вашингтоне

«Видад» — «Аль-Айн»: прогноз Константина Генича на игру КЧМ в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Видад» – «Аль-Айн» в групповом этапе клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Подходит к концу групповой этап клубного чемпионата мира, и остались матчи в группах G и H. В группе G «Видад» и «Аль-Айн», потерявшие шансы на выход в плей-офф, сыграют очный матч в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд». Понятно, что игра не имеет никакого значения. У «Видада» преимущество над «Аль-Айном», потому что они хотя бы один гол забили. А команда Владимира Ивича с неутешительной разницей забитых и пропущенных 0:11 подходит к последней игре группового этапа.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Видад
Касабланка, Марокко
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что могут сделать футболисты из Арабских Эмиратов, ну или команды из Арабских Эмиратов, так это просто постараться громко хлопнуть дверью. То же самое касается и марокканцев. Я думаю, что будет весёлый футбол, открытый футбол с большим количеством моментов и забитых мячей, как это было, например, в матче «Аль-Ахли» с «Порту».

Поэтому здесь вокруг да около ходить не буду. Я думаю, что игра должна получиться результативной. «Аль-Айн» хотя бы гол должен забить. Но «Видад» всё-таки посильнее. Можно было бы сыграть чистую победу «Видада», но последний тур, кто знает, в каких составах команды появятся и с какой мотивацией на этот матч выйдут, кроме того, чтобы получить удовольствие от футбола, ну и заработать немножечко денег за победу на групповой стадии. Мой прогноз – «тотал больше 2.5» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Дебют Карпина в «Динамо» и мегаматч «Ювентус» — «Манчестер Сити»: экспресс на футбол
Дебют Карпина в «Динамо» и мегаматч «Ювентус» — «Манчестер Сити»: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android