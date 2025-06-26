«Видад» — «Аль-Айн»: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура КЧМ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Видад» — «Аль-Айн».

Ставка: победа «Видада» с форой (0) за 1.80.

«Матч между «Видадом» из Касабланки и «Аль-Айном» из ОАЭ состоится в рамках 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф, но этот матч для них — возможность завершить турнир с достоинством и набрать первые очки.

«Видад» подходит к этой игре после двух поражений от сильных соперников — «Манчестер Сити» (0:2) и «Ювентуса» (1:4). Несмотря на неутешительные результаты, марокканский клуб показал некоторые позитивные моменты, особенно в атаке. Например, в матче с «Ювентусом» они забили гол и создали несколько опасных моментов, несмотря на крупный счёт.

«Аль-Айн» выглядит ещё слабее. Клуб из ОАЭ потерпел два разгромных поражения — от «Ювентуса» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:6), не забив ни одного гола. Оборона команды выглядит крайне уязвимой, а атака неэффективной. Несмотря на наличие таких игроков, как Суфьян Рахими, который может быть мотивирован в матче против соотечественников, «Аль-Айн» демонстрирует низкий уровень организации игры.

Учитывая игру на турнире, «Видад» выглядит фаворитом. Поставим на победу этой команды с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».