«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч группового раунда КЧМ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити» в групповом этапе клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.80.

«Матч за первое место в группе G на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо — «Ювентус» против «Манчестер Сити». Прекрасный «Ювентус» в первых двух матчах: две яркие победы над «Видадом» и «Аль-Айном», пять в ворота «Аль-Айна» забили, четыре в ворота «Видада». Это всё очень круто. Йылдыз в прекрасной форме, Коло Муани, Консейсау. Ну, в общем, действительно «Ювентус» играет очень круто, но это на фоне соперников, которые заметно уступают туринскому клубу. «Ювентус» — лидер по количеству забитых мячей прямо сейчас, перед игрой с «Манчестером».

«Ман Сити» — команда, которая ещё ни разу не пропустила на этом турнире. Две победы: одна крупная – 6:0 над «Аль-Айном», а вторая – 2:0 над «Видадом». Тут многое зависит от того, какой состав выставит на эту встречу Гвардиола. Но какой бы ни выставил, «Сити» достаточно интересно и разнообразно действует в атаке. У «Ювентуса» хорошая атака, но большие проблемы в центре обороны, но защита туринцев ещё серьёзной нагрузки не испытала на этом турнире.

В первом тайме, когда ещё силёнки есть, когда нет этой удушающей жары, футболисты в неплохом тонусе, во втором тайме, как правило, где-то чуть начинают силы иссякать. Поэтому в первом тайме должен быть хороший футбол. «Сити» для того, чтобы занять первое место, надо обыгрывать «Ювентус». Любая ничья оставит «Ювентус» на первом месте.

Жду хороший футбол и от «Сити», и от «Ювентуса». Учитывая, что «Ювентус» здорово в матчи входил в двух предыдущих встречах, да и «Сити» забивал в первых таймах, мой прогноз на матч – «тотал первого тайма больше 1 гола» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».