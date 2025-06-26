«Ювентус» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на встречу КЧМ 26 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» состоится в рамках 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, набрав по шесть очков, и теперь сражаются за первое место в группе. Это важно, так как второе место, скорее всего, приведёт к встрече с «Реалом» Мадрид в 1/8 финала, чего обе стороны хотели бы избежать.

«Ювентус» подходит к этой игре в отличной форме. Под руководством Игора Тудора команда одержала две уверенные победы на турнире: 5:0 над «Аль-Айном» и 4:1 над «Видадом». Особенно впечатляет атакующая мощь туринцев — молодые таланты Кенан Йылдыз, Франсишку Консейсау и Рандаль Коло Муани уже отметились дублями. Однако оборона «Ювентуса» не всегда выглядит надёжной, что может сыграть на руку «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» тоже демонстрирует уверенную игру, разгромив «Аль-Айн» (6:0) и обыграв «Видад» (2:0). Команда Пепа Гвардиолы не пропустила ни одного гола на турнире, что говорит о надёжности обороны.

Стоит рассмотреть ставку на «обе забьют», так как оба клуба демонстрируют высокую результативность в атаке. На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».