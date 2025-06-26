«Ред Булл Зальцбург» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру 3-го тура КЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Ред Булл Зальцбург» — «Реал».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.95.

«В 3-м туре клубного чемпионата мира в группе H между собой сыграют лидеры квартета — «Реал» и «Зальцбург». У обеих команд по четыре очка, они победили «Пачуку» и сыграли вничью с «Аль-Хилялем». В последнем туре арабский клуб, скорее всего, «Пачуку» обыграет. Если «Аль-Хиляль» победит крупно, то гарантирует себе выход в плей-офф.

В этом контексте игра «Реала» и «Зальцбурга» будет очень интересной, потому что если «Реал» уступит, то займёт третье место и не пройдёт дальше. Так что это будет матч, в котором команды сыграют на результат.

Понятно, что «Реал» пока ещё не в оптимальной в форме. Взаимодействие в защите ещё только налаживается, Асенсио постоянно «привозит», да и в атаке пока нет Мбаппе. В общем, я не жду спокойного открытого футбола в этой игре. Думаю, что команды будут стараться играть на результат и поэтому голов в этом матче будет забито немного. Мой прогноз на эту игру — тотал матча меньше 3.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».