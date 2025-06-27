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Букмекеры оценили шансы «Амкала» в матче с ЦСКА

Букмекеры оценили шансы «Амкала» в матче с ЦСКА
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27 июня 2025 года в матче Media x Pro Cup 2025 сыграют ЦСКА и «Амкал». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.24, что составляет примерно 76% вероятности.

При этом шансы «Амкала» оценили в 8.20 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 7.50 (13%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.48.

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