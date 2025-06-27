ЦСКА — «Амкал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу ЦСКА — «Амкал».

Ставка: ЦСКА победит с форой (-2.5) за 2.10.

Во время своего знакомства с командой Челестини сказал, что ему больше нравится работать, а не говорить. Так как швейцарский тренер является сторонником атакующего футбола, мы вправе ожидать от ЦСКА большого количества голов.

Ладно бы пришлось играть просто с любителями, так у «Амкала» ещё и полно проблем с составом. Тренирует команду из Медиалиги Виталий Панов, ранее работавший с такими клубами, как «Акрон», «Волгарь» и «Челябинск». Перед встречей он заявил, что очень много травмированных и придётся привлекать футболистов со стороны, чтобы выйти на поле.

Получается, «Амкал» будет противостоять мощному ЦСКА экспериментальным составом. По последней информации, команда привлекла 11 игроков из других медиаклубов. Среди них будет Михаил Прокопьев, бывший профессиональный футболист. Он даже успел поиграть за болгарский «Ботев», хотя очень быстро вернулся в Россию.

Как экспериментальный состав клуба из Медиалиги собирается забивать Игорю Акинфееву? Голкипер уже на сборах, значит, должен принять участие во встрече. Предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-2.5) за 2.10. Скорее всего, это будет разгром соперника, который любит шоу и не собирается выставлять «автобус».