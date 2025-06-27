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Александр Пантожа — Кай Кара-Франс: коэффициенты на бой UFC 317

Александр Пантожа — Кай Кара-Франс: коэффициенты на бой UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 317. В соглавном событии вечера за чемпионский титул в наилегчайшем весе сразятся Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Бразилец является действующим обладателем пояса. Начало боя — не ранее 6:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Пантоже и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.38.

Шансы Кара-Франса на успешный исход оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.00.

Эксперты склоняются к тому, что поединок не закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.82, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.96.

Вероятность нокаута букмекеры оценили коэффициентом 4.05.

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