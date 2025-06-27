Илия Топурия — Чарльз Оливейра: кто фаворит главного боя UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня мск на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада) состоится турнир UFC 317. Главным его событием станет бой за вакантный титул в лёгком весе между экс-чемпионом в полулёгком весе (до 66 кг) Илией Топурией и бывшим чемпионом в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой. Начало события ожидается в 7:00 мск.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра
Букмекеры считают фаворитом испанского грузина, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.21, а на Оливейру — 4.65.
При этом аналитики практически уверены, что поединок закончится досрочно. На этот исход предлагают котировку 1.14, а пари на полный бой доступно за 5.30. На нокаут от одного из бойцов можно сделать ставку за 1.50.
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