Четырёх теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи

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Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало четырёх игроков за участие в договорных матчах. Релиз опубликовали на официальном сайте организации.

Самый большой срок отстранения получил 25-летний теннисист из Таиланда Наттхасит Кунсуван — 12 лет. Он признался в 39 договорных матчах с 2022 по 2024 год.

25-летний француз Джейми Флойд Анхель получил 5 лет и 3 месяца за организацию договорного матча в обмен на получение денег, отказ от сотрудничества со следствием и уничтожение доказательств нарушения.

33-летний швед бразильского происхождения Кристиан Линделл признан виновным в четырех договорных матчах. Следствию также удалось доказать связи теннисиста с синдикатом договорных матчей в Бельгии. Он получил 7 лет отстранения.

Наименьшее наказание получил 33-летний французский экс-теннисист Самюэль Бенсуссан — 1 год и 11 месяцев. Его также уличили в связи с синдикатом и в четырёх договорных матчах.

В течение периода дисквалификации игрокам запрещено выступать, тренировать и посещать любые теннисные мероприятия, организованные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.