Партия «Коммунисты России» призвала запретить игорный онлайн-бизнес в России

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкинв беседе с изданием «Абзац» заявил, что российские власти должны проработать вопрос запрета азартных онлайн-игр на законодательном уровне.

«У многих людей это становится зависимостью серьёзной. Люди проигрывают все накопления, занимают деньги, потом кто-то суицидом кончает жизнь, потому что появляется трудная финансовая ситуация. Надо запрещать», — заявил Сурайкин.

По мнению главы «Коммунистов России», особую опасность азартные онлайн-игры представляют для людей с невысокими доходами. Чиновник отметил, что состоятельные россияне способны относиться к ставкам как к развлечению, в то время как менее обеспеченные граждане впадают в зависимость и усугубляют свои экономические трудности.

«Безусловно, государство должно вмешаться и защитить простых людей от такой страшной зависимости», — подытожил Сурайкин.