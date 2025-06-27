С 1 июля в России снизят межбанковскую комиссию для букмекерских и лотерейных компаний

Национальная система платёжных карт (НСПК) с 1 июля 2025 снизит межбанковскую комиссию для букмекерских и лотерейных компаний, сообщает «Коммерсантъ».

Комиссия для операторов ставок и лотерей составит 1,65%, в то время как сейчас она установлена на уровне около 2%. Кроме того, с 1 июля будет предусмотрена специальная программа со ставкой комиссии в 1% для компаний с межбанковским оборотом не менее 40 млрд рублей в квартал. В НСПК подчеркнули, что снижение позволит букмекерам направить дополнительные средства на развитие спорта.

По оценкам председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, экономия 1% комиссии при объёме платежей в 40 млрд руб. позволит букмекерам и лотерейным компаниям сохранить 400 млн рублей.

«Торговые сети бьются за каждую десятую долю процента эквайринговой комиссии, по их оценкам, она стоит на втором месте в расходах после зарплаты», — подчеркнул Прохоров.