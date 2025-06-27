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Минобрнауки изучит распространение игорной зависимости среди студентов

Минобрнауки изучит распространение игорной зависимости среди студентов
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Минобрнауки России планирует изучить распространённость игровой зависимости среди студентов российских вузов, сообщает ТАСС.

Об этом заявил руководитель отдела реализации профессиональных возможностей молодёжи департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности ведомства Максим Дмитриев.

По его словам чиновника, Минобрнауки ежегодно проводит мониторинг деятельности вузов по оказанию психологической помощи, но сейчас среди его критериев нет зависимости студентов от азартных игр.

В планах министерства включение показателя игровой зависимости обучающихся в критерии мониторинга. Как отметил Дмитриев, такой контроль позволит зафиксировать факты обращений студентов в психологические службы с данной проблемой.

Сейчас в российских вузах работают порядка 524 служб психологического сопровождения.

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