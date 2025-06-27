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Глава Союза биатлонистов России: рассчитываем на отчисления букмекеров из РСФ

Глава Союза биатлонистов России: рассчитываем на отчисления букмекеров из РСФ
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отреагировал на создание Российского спортивного фонда, откуда теперь будут поступать целевые отчисления букмекеров от ставок на международные соревнования.

«Сейчас будут те или иные изменения в связи с созданием РСФ. Если деньги, в том числе от букмекеров, мы получали напрямую, а как это будет работать дальше — пока сказать не могу. Но я уверен, что фонд будет нас поддерживать. Как это отразится на бюджете, пока непонятно», — отметил Майгуров в интервью «Матч ТВ».

По словам Майгурова, размер призовых для спортсменов будет зависеть от софинансирования за счёт букмекерских отчислений, которые будут поступать от РСФ. Кроме того, в данном вопросе важны партнёрские договорённости.

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