Глава Союза биатлонистов России: рассчитываем на отчисления букмекеров из РСФ

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отреагировал на создание Российского спортивного фонда, откуда теперь будут поступать целевые отчисления букмекеров от ставок на международные соревнования.

«Сейчас будут те или иные изменения в связи с созданием РСФ. Если деньги, в том числе от букмекеров, мы получали напрямую, а как это будет работать дальше — пока сказать не могу. Но я уверен, что фонд будет нас поддерживать. Как это отразится на бюджете, пока непонятно», — отметил Майгуров в интервью «Матч ТВ».

По словам Майгурова, размер призовых для спортсменов будет зависеть от софинансирования за счёт букмекерских отчислений, которые будут поступать от РСФ. Кроме того, в данном вопросе важны партнёрские договорённости.