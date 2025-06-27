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Эксперты назвали шансы Егора Дёмина набрать 20 очков в матче за «Бруклин» в 2025 году

Эксперты назвали шансы Егора Дёмина набрать 20 очков в матче за «Бруклин» в 2025 году
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В НБА состоялась церемония драфта-2025. Под восьмым номером «Бруклин Нетс» выбрал защитника Егора Дёмина — это лучший результат в истории российского баскетбола.

Букмекеры принимают ставки на успехи новичка в первом сезоне НБА. В частности, на то, удастся ли ему набрать 20 очков в одном из матчей до конца 2025 года. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.50.

Кроме того, можно заключить пари на то, сможет ли Дёмин сделать дабл-дабл в одном из матчей за «Бруклин» в 2025 году. Вероятность такого развития событий оценили котировкой 3.50.

Минувший сезон Дёмин провёл в NCAA, выступая за «Бригэм Янг».

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