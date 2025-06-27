ЦСКА — «Амкал»: ставки и коэффициенты на матч Media x Pro Cup 2025

27 июня 2025 года в матче Media x Pro Cup 2025 сыграют ЦСКА и «Амкал». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Амкала» оценили в 8.20. Ничья идёт с коэффициентом 7.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Для армейцев эта встреча должна стать лёгкой разминкой. А вместе с тем и первой, пусть и несерьёзной, но всё-таки проверкой для нового главного тренера Фабио Челестини. «Амкал» будет противостоять мощному ЦСКА экспериментальным составом. По последней информации, команда привлекла 11 игроков из других медиаклубов.