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ЦСКА — «Амкал»: ставки и коэффициенты на матч Media x Pro Cup 2025

ЦСКА — «Амкал»: ставки и коэффициенты на матч Media x Pro Cup 2025
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27 июня 2025 года в матче Media x Pro Cup 2025 сыграют ЦСКА и «Амкал». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Амкала» оценили в 8.20. Ничья идёт с коэффициентом 7.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Для армейцев эта встреча должна стать лёгкой разминкой. А вместе с тем и первой, пусть и несерьёзной, но всё-таки проверкой для нового главного тренера Фабио Челестини. «Амкал» будет противостоять мощному ЦСКА экспериментальным составом. По последней информации, команда привлекла 11 игроков из других медиаклубов.

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