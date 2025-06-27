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Ига Швёнтек — Жасмин Паолини: прогноз на матч 27 июня

Ига Швёнтек — Жасмин Паолини: прогноз на матч 27 июня
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал турнира в Бад-Хомбурге Ига ШвёнтекЖасмин Паолини.

Ставка: Швёнтек победит + тотал больше 20.5 гейма за 2.42.

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Ига Швёнтек в последнее время выступает явно не на звание первой ракетки мира, коей являлась ещё относительно недавно. Она очень давно не побеждала в финалах. Более того, в нынешнем сезоне часто было такое, что терпела поражения в шаге от матча за титул — в полуфиналах.

Однако недооценивать её точно не стоит. Швёнтек является молодой и сильной теннисисткой, но при этом обладает серьёзным опытом. В свои 24 года одержала свыше 300 побед на уровне WTA, и это серьёзная причина, чтобы считать её фаворитом предстоящего матча.

Жасмин Паолини здорово выступила на домашнем Italian Open, а также выиграла «Ролан Гаррос» в парном разряде. Вот только в следующем турнире, уже на траве, в одиночном разряде уступила в первом же матче. Да и в Бад-Хомбурге встретила проблемы на пути к полуфиналу. Борьба будет, но итальянская спортсменка проиграет.

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