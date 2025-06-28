«Бенфика» — «Челси»: назван самый вероятный счёт

28 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют португальская «Бенфика» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Бенфики» оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 по итогам двух таймов за 7.00. Победа «Челси» 2:1 идёт за 8.80, на 1:0 в пользу лондонцев дают 9.70.