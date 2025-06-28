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Букмекеры оценили шансы «Челси» пройти «Бенфику» в плей-офф КЧМ-2025

Букмекеры оценили шансы «Челси» пройти «Бенфику» в плей-офф КЧМ-2025
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28 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют португальская «Бенфика» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Бенфики» оценили в 3.60. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Итоговый успех «Челси» доступен за 1.65, что составляет примерно 60% вероятности. Если в четвертьфинал пройдёт «Бенфика», сыграет коэффициент 2.40 (40%).

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