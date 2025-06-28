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«Бенфика» — «Челси»: прогноз на матч 1/8 финала КЧМ

«Бенфика» — «Челси»: прогноз на матч 1/8 финала КЧМ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Бенфика» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.45.

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После не совсем удачного сезона «Бенфика» сотворила небольшую сенсацию, выиграв свою группу. Ни в одном из трёх матчей лиссабонцы не уступили. В 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» сыграет с действующим победителем Лиги конференций «Челси». В плей-офф лондонцы прошли со второго места в группе.

В новейшей истории «Челси» и «Бенфика» встречались трижды, но последний раз — почти 12 лет назад в 2013 году. Все матчи выиграли «синие». Одну историю «орлы» уже изменили, может быть, смогут и сейчас? Возможно, но верится слабо. В отличие от Венсана Компани, Энцо Мареска не собирается проводить ротацию.

Судя по тому, какой вклад вносят новички клуба, всё лучшее для «Челси» только начинается. Но пробить Трубина — задача непростая. Прогнозируем ничью в основное время за 3.45. «Бенфика» будет уверенно обороняться и использовать контратаки, а «Челси» испытает проблемы с реализацией.

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