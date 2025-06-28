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Букмекеры назвали фаворита финала молодёжного Евро-2025

Букмекеры назвали фаворита финала молодёжного Евро-2025
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28 июня 2025 года в финале молодёжного ЧЕ-2025 сыграют Англия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Начало — в 22:00 мск. Смогут ли англичане защитить чемпионский титул?

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение англичанам. Поставить на победу молодёжной сборной Англии можно с коэффициентом 2.45, а шансы молодёжной сборной Германии оценили в 2.75.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

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