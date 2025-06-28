«Палмейрас» — «Ботафого»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

В субботу, 28 июня, на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии состоится матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Палмейраса» предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа «Ботафого» оценивается в 3.60. Разница в вероятности составляет около 15%. Ничейный исход доступен в линии за 3.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 по итогам двух таймов (7.00). Следом идёт 1:0 в пользу «Палмейраса» (8.50) и победа «Палмейраса» со счётом 2:1 (9.30).