Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Палмейрас» — «Ботафого»: прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

«Палмейрас» — «Ботафого»: прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого».

Ставка: обе забьют за 2.12.

Материалы по теме
Ещё одна сенсация на КЧМ-2025 от «Бенфики»? Теперь Анатолий Трубин остановит «Челси»
Ещё одна сенсация на КЧМ-2025 от «Бенфики»? Теперь Анатолий Трубин остановит «Челси»

Поскольку «Палмейрас» и «Ботафого» являются представителями чемпионата Бразилии, то уже неоднократно встречались ранее. А потому логично будет изучить историю их противостояний. За последние несколько лет перевеса у какой-то одной команды не наблюдается, зато отчётливо видна тенденция на забитые мячи.

В бразильской Серии А, сезон которой в самом разгаре, соперники находятся на одном уровне. Бьются за место в топ-4. А потому выделить фаворита в предстоящем матче действительно сложно. Однако вполне можно подумать над ставкой на голы в обе стороны.

Букмекеры сомневаются в таком исходе и дают достаточно высокий коэффициент. Вот только выступление на групповом этапе КЧМ-2025 показало, что «Палмейрас» и «Ботафого» умеют забивать. Да и история встреч не против: голы в обе стороны наблюдались в четырёх из шести прошлых матчей.

Материалы по теме
Матч тех, о ком мы будем говорить через пару лет. Прогноз на финал молодёжного ЧЕ-2025
Матч тех, о ком мы будем говорить через пару лет. Прогноз на финал молодёжного ЧЕ-2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android