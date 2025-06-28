«Палмейрас» — «Ботафого»: прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого».

Ставка: обе забьют за 2.12.

Поскольку «Палмейрас» и «Ботафого» являются представителями чемпионата Бразилии, то уже неоднократно встречались ранее. А потому логично будет изучить историю их противостояний. За последние несколько лет перевеса у какой-то одной команды не наблюдается, зато отчётливо видна тенденция на забитые мячи.

В бразильской Серии А, сезон которой в самом разгаре, соперники находятся на одном уровне. Бьются за место в топ-4. А потому выделить фаворита в предстоящем матче действительно сложно. Однако вполне можно подумать над ставкой на голы в обе стороны.

Букмекеры сомневаются в таком исходе и дают достаточно высокий коэффициент. Вот только выступление на групповом этапе КЧМ-2025 показало, что «Палмейрас» и «Ботафого» умеют забивать. Да и история встреч не против: голы в обе стороны наблюдались в четырёх из шести прошлых матчей.