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Топурия — Оливейра: букмекеры назвали фаворита боя UFC 317

Топурия — Оливейра: букмекеры назвали фаворита боя UFC 317
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В ночь с 28 на 29 июня мск на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада) состоится турнир UFC 317.

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Главным его событием станет бой за вакантный титул в лёгком весе между экс-чемпионом в полулёгком весе (до 66 кг) Илией Топурией и бывшим чемпионом в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой. Начало события ожидается в 7:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом испанского грузина, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.21, а на Оливейру – 4.65.

При этом аналитики практически уверены в том, что поединок закончится досрочно. На этот исход предлагают котировку 1.14, а пари на полный бой доступно за 5.30. На нокаут от одного из бойцов можно сделать ставку за 1.50.

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