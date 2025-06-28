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Англия — Германия: прогноз на финал молодёжного Евро-2025

Англия — Германия: прогноз на финал молодёжного Евро-2025
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал молодёжного Евро-2025 Англия — Германия.

Ставка: победа сборной Германии за 2.75.

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Сборная Англии будет пытаться защитить титул чемпионов Европы. Среди молодёжных команд в истории только испанцам удавалось выиграть турнир два раза подряд. И сейчас «молодые львы» близки к этому достижению. Осталось только обыграть сборную Германии, но реально ли это?

Подопечные Ли Карсли встречались с бундестим во время группового этапа и потерпели поражение со счётом 1:2. Между прочим, немцы добрались до финала без поражений. В четвертьфинале всё было очень на тоненького, зато на предыдущей стадии уверенно разобрались с Францией — 3:0.

Вывод напрашивается только один. Короли молодёжного ЧЕ-2025 не англичане, а бундестим. Очень круто смотрится игра немецкой сборной, которая снесла на своём пути всех соперников, включая «молодых львов». Теперь нужно просто повторить уже пройденный материал.

Прогнозируем победу молодёжной сборной Германии в основное время за 2.75. Можно было бы ещё задуматься, будь у сборной Англии непроходимая оборона, но чехи, испанцы и нидерландцы забивали ей по одному мячу. У бундестим тоже защита не самое сильное место, однако сама команда лучше организованна и хорошо укомплектована.

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