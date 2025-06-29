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«ПСЖ» — «Интер Майами»: букмекеры оценили шансы

«ПСЖ» — «Интер Майами»: букмекеры оценили шансы
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29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и американский «Интер Майами». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 79% вероятности.

При этом шансы «Интер Майами» оценили в 14.00 (7%). Ничья идёт с коэффициентом 6.80 (14%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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