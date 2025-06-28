«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Ботафого».

Ставка: 2:2 за 16.00.

«Бразильские команды отлично провели групповой этап Клубного чемпионата мира – все четыре вышли в плей-офф. Но вот два коллектива встретятся друг с другом в 1/8 финала – «Палмейрас» и «Ботафого». Обе команды не в доминирующей манере провели групповой раунд, но все-таки смотрелись солидно. Сейчас жду борьбы.

У «Ботафого» интересная ситуация в квартете была. Изначально было ясно, что всем будет тяжело – в соперниках еще были «ПСЖ» и «Атлетико». И ко второму туру представитель Бразилии лидировал в таблице, выиграл в двух первых турах – 2:1 с «Сиэтлом» и 1:0 с «ПСЖ». С парижанами, конечно, особенно тяжело было, победитель Лиги чемпионов УЕФА сражался до последнего, но забить так и не смог, хотя на ничью он точно наиграл.

В третьем матче «Ботафого» встречался с «Атлетико». Ему нельзя было проигрывать сопернику с крупным счетом, был риск пропустить его выше по дополнительным параметрам. И «Ботафого» с этой задачей справился. Да, он проиграл, но всего лишь со счетом 0:1. Таким образом, команда заняла второе место и вышла в плей-офф.

У «Палмейраса» чуть проще группа была на мундиале – все сильные оппоненты, но не топовые, «Интер Майами», «Порту» и «Аль-Ахли». Изначально казалось, что португальцы финишируют первыми, а бразильцы и американцы будут бороться за второе место. Но все сложилось по-другому.

После первых двух туров «Палмейрас» и «Интер» расположились на первом и втором местах, имея в активе по четыре очка. И в очном матче им нужно было играть вничью, чтобы не дать «Порту» финишировать в топ-2. Они так и сделали. Впрочем, португальцы сами все себе испортили, потеряв очки в игре с «Аль-Ахли».

Очные матчи в последние годы неудачно проходили для «Палмейраса» — с 2023 года он не может обыграть оппонента в разных турнирах. Так что тут не все так просто. «Ботафого» будет бороться, в основное время они не завершат матч, я считаю.

Ставлю на ничью – точный счет 2:2 за 16.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».