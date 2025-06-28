«Бенфика» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на игру 1/8 финала клубного чемпионата мира

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Матч между «Бенфикой» и «Челси» пройдет в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

«Бенфика» под руководством Бруну Лаже успешно преодолела групповой этап, заняв первое место в группе C. Португальский клуб набрал семь очков, одержав победы над «Окленд Сити» (6:0) и «Баварией» (1:0), а также сыграв вничью с «Бока Хуниорс» (2:2). Однако качество игры «Бенфики» вызывает вопросы. Несмотря на победу над «Баварией», многие эксперты отмечают, что мюнхенцы применяли серьёзную ротацию и упустили множество моментов.

«Челси» вышел из группы D со второго места, уступив лидерство «Фламенго». Англичане одержали победы над «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0), но проиграли бразильцам (1:3). Подопечные Энцо Марески демонстрируют отличную реализацию моментов. В составе «Челси» выделяются полузащитник Энцо Фернандес и нападающий Лиам Делап, который забил свой первый гол за клуб в матче с «Эсперансом».

Игры «Челси» в последнее время отличаются высокой результативностью, тогда как «Бенфика» чаще ограничивается малым количеством голов. Это делает ставку на тотал больше 2.5 гола достаточно перспективной. На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».