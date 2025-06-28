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«Бенфика» — «Челси»: прогноз Сергея Игнашевича на игру плей-офф клубного чемпионата мира

«Бенфика» — «Челси»: прогноз Сергея Игнашевича на игру плей-офф клубного чемпионата мира
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Бенфика» — «Челси».

Ставка: проход «Бенфики» за 2.50.

«Челси» без больших проблем вышел в плей-офф, но в целом выглядел неярко. Англичане позволили себе в группе провести ряд тактических экспериментов и обкатать новые стандартные положения. Первый же сильный соперник — «Фламенго» — наказал англичан за такое отношение к турниру. Талантливая молодёжь и длинная скамейка позволили «Челси» выйти из группы, но в дальнейшем такой подход к соперникам не выглядит эффективным.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бенфика» заняла первое место в своей группе. Обыграла «Баварию», показав надёжную и самоотверженную игру в обороне, что говорит о высокой мотивации португальцев на этом турнире.

Мой прогноз: «Челси» будет больше контролировать мяч, но уровень атакующей группы не позволит англичанам создать много голевых моментов. «Бенфика» показала, что способна на этом турнире терпеть и наказывать соперника в быстрых атаках», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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