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«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз на матч плей-офф КЧМ

«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз на матч плей-офф КЧМ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона полностью оправдывает свой статус одного из фаворитов клубного чемпионата мира — 2025. «ПСЖ» вышел в 1/8 финала с первого места группы В. «Цапли» вышли в 1/8 финала КЧМ-2025 со второй строчки группы А, набрав одинаковое количество очков с «Палмейрасом». В трёх встречах не было ни одного поражения — достойный результат.

Футболисты команды Бекхэма признают, что их ждёт игра с лучшим клубом Европы. Конечно, они полны желания совершить сенсацию и одержать победу. В это можно было бы поверить, если учитывать собравшихся в составе клуба экс-звёзд «Барселоны» и настрой Месси на бывшую команду. Однако защита у «Интер Майами» в ужасном состоянии.

В последних шести встречах МЛС подопечные Хавьера Маскерано пропустили 16 мячей. Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Также добавим, что Луис Энрике недоволен полями в США. Для «цапель» это уже привычное дело.

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