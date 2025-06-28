«Бенфика» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на встречу 1/8 финала клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Бенфика» — «Челси».

Ставка: проход «Челси» за 1.58.

«В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Бенфика» сыграет против «Челси». На мой взгляд, лишь по недоразумению «Бенфика» завершила групповой этап на первом месте в своём квартете, а «Челси» — на втором. Да, «Бенфика» обыграла «Баварию», но эти матчи ничего толком уже не значили для соперников. И «Бавария» уже в полную силу не играла. «Челси» же уступил «Фламенго» только из-за глупого удаления Джексона. И команда могла ещё не акклиматизироваться. Сейчас уже она в полном порядке.

У «Челси» состав гораздо больше и лучше, конкуренция серьёзная. Команда сейчас на ходу и может позволить себе ротацию. И поэтому я думаю, что матч будет голевым, «Бенфика» хороша в атаке, но победу одержит «Челси», — приводит слова Мора «РБ Спорт».