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«Бенфика» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира 28 июня

«Бенфика» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира 28 июня
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч клубного ЧМ «Бенфика» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Обе команды в группе валяли дурака. Особенно «Челси» — настолько, что проиграл «Фламенго».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бенфика» одержала две победы, в том числе над «Баварией», хоть матч и получился специфическим: жара, расслабленная атмосфера, но результат есть.

Тем не менее «Бенфика» — команда серьёзная. Однако сам турнир, особенно на групповом этапе, превратился в фестиваль ротации, странных решений и своеобразного дуракаваляния. Возможно, в плей-офф это изменится, но пока тренеры позволяют себе эксперименты, и матчи получаются непредсказуемыми.

Поэтому мой прогноз на «Бенфику» и «Челси» — ТБ (2.5), здесь пахнет просто тупо «верхом».

Матч начнётся в 21:00 по местному времени — а это уже прохлада, без солнца, легче дышать. Жду, что «Бенфика» и «Челси» как минимум обменяются голами, а кто-то добавит ещё один-два — и тотал пройдёт», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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