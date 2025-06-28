«Бенфика» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира 28 июня

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч клубного ЧМ «Бенфика» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Обе команды в группе валяли дурака. Особенно «Челси» — настолько, что проиграл «Фламенго».

«Бенфика» одержала две победы, в том числе над «Баварией», хоть матч и получился специфическим: жара, расслабленная атмосфера, но результат есть.

Тем не менее «Бенфика» — команда серьёзная. Однако сам турнир, особенно на групповом этапе, превратился в фестиваль ротации, странных решений и своеобразного дуракаваляния. Возможно, в плей-офф это изменится, но пока тренеры позволяют себе эксперименты, и матчи получаются непредсказуемыми.

Поэтому мой прогноз на «Бенфику» и «Челси» — ТБ (2.5), здесь пахнет просто тупо «верхом».

Матч начнётся в 21:00 по местному времени — а это уже прохлада, без солнца, легче дышать. Жду, что «Бенфика» и «Челси» как минимум обменяются голами, а кто-то добавит ещё один-два — и тотал пройдёт», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».