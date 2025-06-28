«Бенфика» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала клубного ЧМ 28 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» 2:1 за 7.80.

«Плей-офф клубного чемпионата мира начинается для «Бенфики» и «Челси». Два сильных европейских представителя сойдутся в очном матче. Интересная игра, не сразу тут вижу фаворита.

В своих группах оппоненты ожидаемо финишировали в топ-2. «Челси», наверное, чуть проще было. Из сильных соперников был только «Фламенго». Перед стартом группового раунда казалось, что «Лос-Анджелес» тоже сумеет навязать им борьбу, но американский клуб оказался полностью неконкурентоспособным.

В итоге, проблемы у «Челси» возникли только в матче с бразильцами, когда он провалили второй тайм, проиграли 1:3. В других двух турах у синих всё было спокойно и ожидаемо – 2:0 с «Лос-Анджелесом» и 3:0 с «Эсперансом». Итог – финиш на второй строчке, всего один балл до «Фламенго».

А вот у «Бенфики» всё сложнее было. Помимо «Баварии», приходилось конкурировать еще с «Бока Хуниорс». С ним как раз португальцы на старте сыграли вничью (2:2), провалив первый тайм и намного лучше выступив во втором. Затем был ожидаемый разгром «Окленд Сити» (6:0). И перед третьим туром была опасная ситуация для «орлов» — если бы они проигрывали «Баварии», а «Бока» разгромил «Окленд» с крупным счётом, то аргентинцы могли бы опередить соперника.

Но не произошло ни то ни другое. «Бенфика» провела хороший матч с «Баварией», одолела её 1:0. Да, мюнхенцы сопротивлялись, но играли не так активно, они уже гарантировали себе выход в плей-офф. Но и «Бока» умудрилась не просто не обыграть «Окленд» с крупным счётом, они вообще сыграли вничью. Так что «орлы» прошли» в плей-офф с первого места.

Так что тут интересная игра двух сильных клубов, которые не прямо безупречно выглядели в группе. Сезон они тоже провели неоднозначно, «Челси» вот выиграл Лигу конференций, не самый статусный турнир, зато в топ-5 АПЛ финишировал. «Бенфика» же проиграла борьбу за чемпионство «Спортингу».

В их паре я отдаю предпочтение «Челси». Ставлю на победу со счётом 2:1 – коэффициент 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».