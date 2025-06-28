«Бенфика» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/8 финала КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.15.

«Европейский состав одной из пар в 1/8 финала клубного ЧМ – «Бенфика» против «Челси». Интересная игра, пусть и фаворит для меня очевиден. Верю в успех представителя Англии.

«Челси» небезупречно выглядел в своём квартете на мундиале. Были проблемы и с «Лос-Анджелесом», и с «Фламенго», причём оба раза во вторых таймах. Но с американцами «синие» ещё продержались, не пропустили, выиграв 2:0. А вот бразильцы более активны были, забили они три мяча команде Марески, которая во второй 45-минутке ещё и вдесятером на поле осталась.

Но в третьем туре уже без сенсации – был разгромлен «Эсперанс», с которыми они с «Челси» перед очным матчем делили второе место. По итогу англичане финишировали в топ-2.

У «Бенфики» же чуть по-другому прошёл этот групповой раунд. Сперва с аргентинским «Бока Хуниорс» были сложности, особенно в первом тайме. На опыте «орлы» выступили, лучше провели второй тайм и смогли набрать одно очко по итогу – 2:2. Далее последовал ожидаемый разгром «Окленд Сити». Причём счёт 6:0 ощущался ещё не таким крупным, после 10:0 от «Баварии».

И как раз с мюнхенцами португальцы проводили третий тур. Им нужно было выигрывать, чтобы точно проходить в плей-офф, либо терять очки, но не пропускать слишком много и ждать, что «Бока» тоже не слишком крупно обыграет «Окленд». По итогу «Бенфика» хороший матч с «Баварией» провела, большую часть времени контролировала игру, создавала моменты. Особенно первый тайм ей удался. Итог – 1:0 и финиш на первой строчке.

Всё-таки я тут за «Челси». Для меня главный аргумент – составы соперников. «Челси» обладает глубокой скамейкой, много молодых игроков. У «Бенфики» же несколько лидеров уже являются ветеранами – Ди Мария, Отаменди, которым трудно будет с каждым следующим матчем показывать активный футбол», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».