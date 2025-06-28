«Бенфика» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на игру плей-офф клубного ЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Челси».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

«Во втором по счету матче 1/8 финала КЧМ, встречаются португальский футбольный клуб «Бенфика» и английский «Челси». Матч пройдет на стадионе в Шарлотте, там будет жарко 100%. Я имею ввиду температуру воздуха. При выборе прогноза мы тоже это будем учитывать. В 16:00 по местному времени ожидается плюс-минус 33 градуса.

«Челси», по мнению букмекеров, является небольшим фаворитом, 2.20 на 3.50, с чем я не согласен. На турнире мне больше нравится игра «Бенфики». Напомню, что португальцы вышли из группы с первого места, обыграв 1:0 «Баварию».

А «Челси», как выглядел не очень убедительно почти весь сезон, за исключением концовки, так и на этом турнире не впечатляет. Первый вариант для прогноза — это «Бенфика» не проиграет» (в основное время) за 1,72.

И второй вариант — это немного забитых голов. В самое пекло, сами понимаете, носиться туда-сюда ну очень сложно, поэтому команды будут играть в не высоком темпе, и голевых моментов будет не много. Напомню, что игра начнется в 16:00 по местному времени. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 голов в матче за 1,84», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».