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«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Игоря Семшова на игру КЧМ в Филадельфии

«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Игоря Семшова на игру КЧМ в Филадельфии
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Ботафого»

Ставка: «Ботафого» не проиграет за 1.60.

«В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира состоится бразильское дерби между «Палмейрасом» и «Ботафого». Обе команды прошли сложный групповой этап, но сделали это по-разному: «Палмейрас» вышел с первого места в группе А, а «Ботафого» сотворил сенсацию, обыграв «ПСЖ» и заняв вторую строчку в квартете В.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Палмейрас» под руководством Абела Феррейры показал себя как дисциплинированная команда, способная контролировать игру. В группе они дважды сохранили свои ворота «сухими»: 0:0 с «Порту» и 2:0 с «Аль-Ахли», а в матче против «Интер Майами» сумели отыграться с 0:2. Однако в последних пяти встречах с «Ботафого» «зелено-белые» не смогли одержать ни одной победы, что может стать психологическим барьером. Вевертон – опытный вратарь, сохранивший «сухие» ворота в двух из трех матчей группового этапа. Его надежность – один из факторов успеха команды.

«Ботафого» демонстрирует железную оборону. Команда Ренато Пайвы пропустила всего два гола в группе, где были «ПСЖ» и «Атлетико Мадрид». Их победа над парижанами (1:0) стала одной из главных неожиданностей турнира. Игор Жезус – главный бомбардир команды, забивший победный гол в матче против «ПСЖ».

Команды прекрасно друг другу знакомы и часто «Ботафого» становится непреодолимым барьером для «Палмейраса». Поставим, что «Ботафого» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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