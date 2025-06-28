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«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного чемпионата мира

«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного чемпионата мира
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Ботафого».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.45.

«Клубный чемпионат мира, плей-офф. И открывают игры 1/8 финала бразильские команды, «Палмейрас» — «Ботафого». 12:00 по полудню, что не очень комфортно. Филадельфия, где ожидается температура воздуха +20-22, и надеюсь «joga bonito».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Взглянув на статистику игр между клубами, берем полтора года (их было восемь), и обнаруживаем, что в пяти матчах был зафиксирован ничейный исход, и трижды выиграл «Ботафого». И сразу же для вас первый прогноз на рассмотрение: «выход в 1/4 «Ботафого» за 2.30. Не понимаю, почему букмекеры оценивают выше «Палмейрас».

Второй вариант для прогноза — это «точный счет первого тайма 0:0» (за 2.45). Важная игра для обеих команд (на кону приличные деньги за выход в 1/4), плюс-минус равные по силе команды.

Третьего марта этого года в чемпионате Бразилии, именно результат 0:0 был на табло по итогу. Да и начало матча, в 12.00 по местному подталкивает меня к этому прогнозу. «0:0 в первом тайме», 2.45 — мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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