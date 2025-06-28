«Палмейрас» — «Ботафого»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/8 финала КЧМ 28 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Ботафого».

Ставка: победа «Палмейраса» за 2.41.

«Палмейрас» и «Ботафого» встретятся, но не в рамках бразильских турниров, а в клубном чемпионате мира. Обе команды удачно провели групповой этап, хорошо смотрелись на фоне оппонентов. Так что тут жду интересной игры, тем более соперники друг друга хорошо знают.

К турниру они подходили в разной форме и настрое. «Палмейрас» долгое время боролся за лидерство в чемпионате Бразилии, но в последних турах пару раз потерял очки в играх с лидерами, из-за чего чуть отстал от них. Но у зелёно-белых всё равно ситуация лучше, чем у «Ботафого», который весь сезон нестабильно проводит, идёт в турнире только восьмым.

И, собственно, неплохие результаты «Палмейраса» продолжились и на клубном чемпионате мира. Команда ни разу не проиграла. Правда, дважды она сыграла вничью, но в этих встречах зелёно-белые были намного ближе к успеху, чем их оппоненты, – 0:0 с «Порту» и 2:2 с «Интер Майами». Между этими встречами коллектив без проблем одолел «Аль-Ахли» (2:0).

А вот «Ботафого» менее стабильно выступил в своём квартете. Два заключительных тура привлекают особенно много внимания. В первом матче клуб буднично одолел «Сиэтл Саундерс» (2:1). Затем во втором туре бразильцы сумели не просто набрать очки в игре с «ПСЖ», а победить – 1:0. Но тут стоит оговориться, что весь матч парижане давили, имели множество моментов и по-хорошему должны были выигрывать.

В третьем же туре «Ботафого», почти гарантировавший себе выход в плей-офф, проиграл «Атлетико» (0:1). Мадридцы действительно намного лучше выступили, но забили они всего один мяч, этого не хватило, чтобы соперники обменялись местами. В топ-2 финишировали бразильцы и парижане.

Я тут верю в «Палмейрас». Команда лучше провела групповой раунд, выглядела увереннее, с ней было сложнее соперникам играть. Состав у зелёно-белых всё-таки тоже выше классом, да и в чемпионате Бразилии они лучше выступают.

Так что тут я ставлю на победу «Палмейраса» за 2.41», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».