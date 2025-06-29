«ПСЖ» — «Интер Майами»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и американский «Интер Майами». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.20, а шансы «Интер Майами» оценили в 14.00.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 6.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу парижан за 8.00. Победа «ПСЖ» со счётом 3:1 доступна за 9.50, на 2:1 в пользу французского клуба выставлен коэффициент 10.0.