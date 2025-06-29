Названы шансы «Баварии» пройти «Фламенго» в плей-офф клубного чемпионата мира

29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Фламенго» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.71, а шансы «Фламенго» оценили в 4.90. Ничья после двух таймов идёт с коэффициентом 4.00.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Итоговый успех «Баварии» доступен за 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Проход «Фламенго» в четвертьфинал оценён в 3.20 (30%).