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«Фламенго» — «Бавария»: стал известен самый вероятный счёт

«Фламенго» — «Бавария»: стал известен самый вероятный счёт
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29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Фламенго» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Фламенго» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 8.50. Ничья 1:1 доступна за 9.50, на 2:0 в пользу «Баварии» дают 10.0.

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