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«ПСЖ» — «Интер Майами»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф клубного ЧМ

«ПСЖ» — «Интер Майами»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф клубного ЧМ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: 2:2 за 20.00.

«В 1/8 финала клубного ЧМ сойдутся «ПСЖ» и «Интер Майами». Тут вроде бы всё очевидно. Но я не думаю, что так легко американский клуб уступит, в 3-м туре группового раунда он уже выдал неплохой матч. Да и парижане не безупречно выступают.

Поначалу казалось, у «Интера» не так много шансов на выход в плей-офф. Можно начать с того, что на турнир он вообще попал в виде исключения, как хозяин турнира, домашний клуб одного из стадионов проведения ЧМ. И группа была непростая – «Порту», «Палмейрас». Начали же «цапли» с потери очков в игре с «Аль-Ахли» (0:0). Но затем они выдали неплохой матч с «Порту», в котором хорошо провели второй тайм, Месси со штрафного забил. Итог – 2:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И вот, в третьем матче «Интеру» нужно было не проигрывать «Палмейрасу», чтобы иметь шанс на выход из группы. Ничья же позволяла им обоим пройти дальше, а «Порту» лишался шансов на это. Забегая вперёд, так и произошло. Но матч был достаточно хорошим в исполнении подопечных Маскерано. Бегущие молодые бразильцы не справлялись с контролем и опытом «Интера», который большую часть времени вёл в счёте. Что говорить, если даже ветеран Суарес на 65-й минуте смог обвести нескольких защитников «Палмейраса», ещё и точно мимо вратаря в верхний угол пробил, Месси был опасен. Только в самой концовке бразильцы навалились на ворота майамианцев и сравняли – 2:2.

А вот от «ПСЖ» как раз таки были самые высокие ожидания в групповом раунде. На ЧМ он приезжал в статусе победителя Лиги чемпионов, с сильным составом. И сначала всё удачно начиналось для команды Энрике – разгром «Атлетико» со счётом 4:0. Может быть, такого проигрыша мадридцы и не заслужили, но на победу парижане точно наиграли.

Но вот во 2-м туре произошла осечка у французов – не просто потеряли они очки в игре с «Ботафого», они проиграли ему. Одного гола бразильцам хватило для победы. Но я бы отметил, что такой результат совсем не отражал ход встречи, особенно под конец сильно активизировались подопечные Энрике, должны были выигрывать 2:1 или 3:1. В 3-м же туре они свои три очка без проблем набрали в игре с «Сиэтлом» и прошли в плей-офф с первого места.

Интересная игра, пара, и я жду тут сенсации. Может быть, дальше пройдёт «ПСЖ». Но в основное время «Интер» будет бороться, он уже дал бой нескольким сильным соперникам. Опыт у майамианцев огромный, Месси, Суарес, Бускетс – не раз они проходили через подобные испытания.

Так что я рискну и поставлю тут на счёт 2:2 – коэффициент 20.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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