«Фламенго» — «Бавария»: прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Фламенго» — «Бавария».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 5.5 гола за 1.98.

«Фламенго» уверенно выиграл группу D, в которой были далеко не самые слабые команды КЧМ-2025. Добавим, что во многих городах США стоит жара, в которую таким командам, как «Челси» и даже «Бавария», играть сложнее, чем клубам из Бразилии. Да и состав у «Фламенго» отличный.

«Баварию», впрочем, не испугать звучными именами. Равно как и жарой. Мюнхенцы обеспечили путёвку в 1/8 финала КЧМ-2025 за тур до окончания группового этапа. Они обыграли «Окленд Сити» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1). В минувшей встрече с «Бенфикой» Венсан Компани провёл глубокую ротацию, и это привело к поражению со счётом 0:1.

В целом баварцы пребывают в отличном настроении и в шикарной форме. Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили по три мяча, а Кингсли Коман и Томас Мюллер стали авторами двух голов. «Фламенго» попытается навязать «Баварии» свою игру, не менее активную. Но сможет ли он это сделать под прессингом, под которым окажется? Прогнозируем, что обе команды забьют, но тотал будет меньше 5.5 мяча за 1.98.

В ворота мюнхенцев во время группового этапа забивала не только «Бенфика», но и «Бока Хуниорс». Одна из контратак «Фламенго» должна достичь цели. Но и за мюнхенцами не заржавеет, в этом никто не сомневается. Однако большого количества голов не ждём, потому что бразильцы будут стараться играть как можно компактнее в обороне, а это они умеют.