«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз Павла Яковлева на игру 1/8 финала КЧМ

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: победа «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1) за 2.14.

«ПСЖ» спокойно прошёл группу, несмотря на то что он проиграл «Ботафого» одну из игр. Что касается Майами, у них была равная группа, да, в которой всё так на тоненького было. И два ничейных результата, да и победа. То есть тоже «Интер» не проигрывал ещё на этом турнире. В американской команде собраны очень опытные футболисты, очень звёздные в своё время. Но, нет сомнений, сейчас Париж является явным фаворитом, и, конечно же, будет тяжело остановить их «Интеру». Поэтому нет сомнения, что нас ожидает интересный матч.

Дополнительную интригу вносит встреча Месси со своей бывшей командой. Но парижане с самого начала турнира для меня, например, были явными фаворитами. Поэтому мой прогноз будет простой. Фора минус один на «ПСЖ» в первом тайме с коэффициентом 2.14. Опять повторюсь, для меня Париж является явным фаворитом, который обязан с самых первых минут задать темп, создать большое количество моментов у ворот соперника и реализовать их. Есть там кому забивать, и потому будет очень интересный матч», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».