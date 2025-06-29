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«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз Павла Яковлева на игру 1/8 финала КЧМ

«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз Павла Яковлева на игру 1/8 финала КЧМ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: победа «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1) за 2.14.

«ПСЖ» спокойно прошёл группу, несмотря на то что он проиграл «Ботафого» одну из игр. Что касается Майами, у них была равная группа, да, в которой всё так на тоненького было. И два ничейных результата, да и победа. То есть тоже «Интер» не проигрывал ещё на этом турнире. В американской команде собраны очень опытные футболисты, очень звёздные в своё время. Но, нет сомнений, сейчас Париж является явным фаворитом, и, конечно же, будет тяжело остановить их «Интеру». Поэтому нет сомнения, что нас ожидает интересный матч.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дополнительную интригу вносит встреча Месси со своей бывшей командой. Но парижане с самого начала турнира для меня, например, были явными фаворитами. Поэтому мой прогноз будет простой. Фора минус один на «ПСЖ» в первом тайме с коэффициентом 2.14. Опять повторюсь, для меня Париж является явным фаворитом, который обязан с самых первых минут задать темп, создать большое количество моментов у ворот соперника и реализовать их. Есть там кому забивать, и потому будет очень интересный матч», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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